Cina: esplosione a Chongqing, oltre 20 persone intrappolate in un edificio

- Oltre 20 persone sono rimaste intrappolate a seguito di un’esplosione verificatasi oggi in un edificio a Chongqing, nella Cina sud-occidentale. Le cause dell’incidente, avvenuto nel distretto di Wulong, restano per il momento sconosciute. Le operazioni di soccorso sono coordinate dal locale dipartimento di gestione delle Emergenze, che ha dislocato sul posto due squadre di 260 vigili del fuoco e 50 veicoli, oltre ad altri 60 membri della squadra di soccorso minerario e 20 escavatori. (Cip)