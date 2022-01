Romania: Covid, il governo proroga lo stato di allerta di altri 30 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Bucarest ha approvato la decisione di prolungare l'allerta anticontagio di altri 30 giorni, a partire dall'8 gennaio, quando entreranno in vigore ulteriori misure di protezione contro il coronavirus, adattate alla nuova situazione generata dalla diffusione della variante Omicron, più facilmente trasmissibile. Lo riferisce lo stesso esecutivo romeno con un comunicato. Sarà nuovamente obbligatorio indossare la mascherina in tutti gli spazi chiusi e aperti, e non saranno più ammesse varianti in tessuto o plastica, solo mascherine mediche e Ffp2, con un grado di protezione più elevato. Le restrizioni alla partecipazione ad attività ed eventi sono mantenute a seconda delle specificità e del tasso di infezione nella località. Ad esempio, ristoranti e bar possono essere occupati a metà della capienza, dove l'incidenza arriva fino al tre per mille e fino al 30 per cento della capienza se si supera tale soglia. (Rob)