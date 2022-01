Slovenia: Covid, governo approva modifiche alle regole per la quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo sloveno ha stabilito delle nuove regole per sottoporre a quarantena le persone che sono state a contatto con dei positivi al Covid-19. Lo riferisce il portale "Index", precisando che l'isolamento domiciliare è stato ridotto da dieci a sette giorni. La nuova misura sarà applicata a partire da lunedì e segue il nuovo protocollo stilato dagli epidemiologi, ha detto il ministro della Sanità Janez Poklukar. Non servirà inoltre un nuovo test negativo per uscire dall'isolamento, sempre secondo il nuovo protocollo. Il governo ha anche stabilito le esenzioni dalla quarantena domiciliare obbligatoria, che non includerà coloro che hanno effettuato un ciclo completo di vaccinazione.(Seb)