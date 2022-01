Trasporti: ministro Giovannini, innegabile svolta rispetto al passato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In tutto, - continua - fanno quasi 16 miliardi di euro, un investimento mai compiuto dal nostro Paese, con una quota molto elevata destinata al Sud. E queste cifre non comprendono l'investimento senza precedenti sul sistema ferroviario nazionale, e in particolare di quello del Mezzogiorno, cifrabile in decine di miliardi da qui al 2030". Da rilevare, infine, che "moltissime aziende di trasporto locale hanno annunciato investimenti senza precedenti, a valere sulle proprie risorse, su mezzi ecologici o su flotte full electric, che andranno ad affiancarsi a quelli, sopra citati, previsti dal Governo". Per ciò che concerne, invece, le risorse idriche, "per il potenziamento della rete di adduzione principale (inclusi gli invasi) e la riduzione delle perdite in quelle di distribuzione il Pnrr e la Legge di Bilancio stanziano 3,5 miliardi (di cui molti per il Sud), il più ampio investimento mai fatto sul settore, che si andranno ad aggiungere alle risorse ordinarie e a quelle del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 in fase di programmazione. Ovviamente, questo non basta per realizzare una piena transizione ecologica, specialmente nel settore della mobilità, ma rappresenta un'innegabile svolta rispetto al passato, coerente con il cambio di nome che ho voluto per il Ministero". "Tutte le indicazioni utili per fare meglio sono benvenute, ma il benaltrismo tipico della dialettica politica del nostro Paese può essere in questa fase molto dannoso", ha concluso Giovannini. (Res)