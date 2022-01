Regno Unito: governo annuncia programma per aiutare 20.000 afgani a reinsediarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha annunciato un nuovo programma per aiutare 20 mila cittadini afgani in fuga dal loro Paese a reinsediarsi nel Regno Unito. Come riporta l'emittente radiotelevisiva "Bbc", la sottosegretaria alla Giustizia Victoria Atkins ha affermato che nel 2022 saranno allcolte nel Regno unito più di 5.000 persone che sono partite dopo la riconquista del potere da parte dei talebani in agosto. Tuttavia, ha avvertito Atkins, la capacità del Regno Unito di accogliere persone non è "illimitata" e dare priorità ai richiedenti asilo è un'operazione "molto difficile". Dopo la presa di Kabul da parte dei talebani, sono cresciute le preoccupazioni per la sicurezza dei cittadini afgani che hanno lavorato con o per i governi occidentali, enti di beneficenza e aziende durante il periodo di pace. Atkins ha comunicato poi che le prime persone ad essere aiutate saranno quelle che sono già state evacuate nel Regno Unito - compresi gli attivisti dei diritti delle donne e i giornalisti. (Rel)