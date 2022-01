Economia: sottosegretario Guerra, profilazione per gli evasori Iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sarà l'abrogazione della norma che esenta i forfettari dall'obbligo della fatturazione elettronica mentre si lavora a profilare i soggetti a rischio evasione da omessa fatturazione seguendo le tecniche dei giganti del web con i nostri dati. "La finalità", - racconta a "ItaliaOggi" il sottosegretario all'economia Maria Cecilia Guerra illustrando la strategia per il recupero dell'evasione - "è fare emergere posizioni da sottoporre a controllo e soprattutto incentivare l'adempimento spontaneo da parte del contribuente". La relazione del ministero sui programmi di recupero evasione inviata a Bruxelles pone al centro il contrasto alle mancate fatturazioni. Ma i propositi dovranno tradursi in norme: "La Relazione serve a orientare l'azione del governo per realizzare gli impegni presi con il Pnrr per la riforma dell'amministrazione fiscale. L'idea è di concentrarsi prioritariamente sull'evasione Iva dovuta alla mancata fatturazione, quantificata in 19,6 miliardi. Per contrastare questo fenomeno, si deve lavorare su interventi, non solo normativi ma anche di attuazione di norme già esistenti e di tipo organizzativo. Occorre potenziare l'analisi e la gestione del rischio di evasione". (segue) (Res)