Economia: sottosegretario Guerra, profilazione per gli evasori Iva (2)

- "Ciò - spiega Guerra - richiede di operare una integrazione delle banche dati esistenti, nel rispetto della privacy e con tecniche avanzate, per definire le tipologie di contribuenti più a rischio di evasione e per identificare i comportamenti anomali. Un poco quello che fanno i giganti del web con i nostri dati per profilare i nostri gusti e orientare i nostri consumi. La finalità è fare emergere posizioni da sottoporre a controllo e, soprattutto, incentivare l'adempimento spontaneo da parte del contribuente". Per quel che riguarda invece i risultati di recupero finora raggiunti con le norme in vigore con la fatturazione elettronica, il sottosegretario osserva che "l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica dal primo gennaio del 2019 ha permesso un recupero di evasione Iva, rispetto al 2018, stimato in 3,5 miliardi di euro". Bruxelles ha autorizzato l'estensione della e-fattura anche per gli operatori in regime forfetario. Ma le norme ancora non ci sono. "La richiesta di estendere l'obbligo di fatturazione elettronica anche a questi operatori è venuta dalle Commissioni finanze di Camera e Senato. Comporta l'abrogazione della norma che attualmente li esenta da tale obbligo. Va sottolineato che il passaggio alla fatturazione elettronica permetterà a questi operatori di ridurre i propri costi grazie al pacchetto di programmi per la gestione delle e-fatture e al sistema di archiviazione digitale messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle entrate". (segue) (Res)