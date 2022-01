Economia: sottosegretario Guerra, profilazione per gli evasori Iva (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'interconnessione delle banche dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria - aggiunge - è necessaria per fare un salto di qualità nel contrasto all'evasione fiscale, non solo ai fini di renderla più efficace ma anche per ridurne i costi in capo ai contribuenti oltre che all'amministrazione, con analisi più mirate, che permettano, ad esempio di focalizzare i controlli sui contribuenti ad alto rischio". "Per sbloccare la situazione - conclude Guerra - i provvedimenti normativi già esistono, e si sta lavorando per dare loro la migliore applicazione possibile. La legge di bilancio per il 2020 ha già previsto la possibilità di utilizzare e mettere in collegamento, ai fini di compiere analisi del rischio fiscale, le diverse banche dati dell'Anagrafe tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari". (Res)