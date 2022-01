Scuola: sottosegretario Costa, non ci saranno rinvii

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidi scrivono al premier Draghi che il rientro a scuola è ingestibile. Sarebbero meglio 15 giorni in Dad, ma "l'obiettivo del governo - spiega al "Corriere della Sera" il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa («Noi con l'Italia») - è sempre stato, fin da subito, garantire la scuola in presenza. A quello continuiamo ad attenerci". I presidi tuttavia prevedono frammentazione, interruzioni delle lezioni e scarsa efficacia formativa: "Il governo ha preso una decisione chiara: riprenderemo il 10 con le nuove regole che garantiranno maggiore sicurezza". C'è chi lamenta discriminazioni tra grandi e piccini ma secondo il sottosegretario "non si tratta di discriminazioni ma di situazioni diverse dovute alle vaccinazioni. La campagna vaccinale per la fascia 12-19 anni è già iniziata da tempo. Oltre il 70 per cento è vaccinato. Con coerenza possiamo applicare regole diverse". In altri Paesi con maggiori contagi non si sono applicate regole così stringenti: "Troppe volte col tempo abbiamo rilevato che era meglio non prendere esempi da altri. Non esiste un manuale anti-Covid. E a volte abbiamo fatto meglio noi. Il governo Draghi ha sempre scelto la gradualità e la cautela". Sul distanziamento e la qualità dell'aria si poteva fare di più: "Paghiamo scelte del passato che ci danno scuole non adeguate. Molti fondi del Pnrr saranno investiti sull'edilizia scolastica. Probabilmente si poteva. Ma è un po' come per i trasporti". "Noi - aggiunge - abbiamo messo a disposizione risorse. Non tutto il trasporto pubblico locale le ha usate totalmente. Ma in alcuni casi non si poteva a causa del deficit infrastrutturale. Per questo ci siamo presi la responsabilità del Super green pass sui mezzi pubblici", ha concluso Costa. (Res)