Germania: ministro Lavoro Heil, contro Covid lavorare da remoto ovunque possibile

- Le aziende della Germania devono offrire ai propri dipendenti il lavoro da remoto “ovunque possibile”, nel quadro delle misure di contrasto alla pandemia di Covid-19 in vigore nel Paese. È quanto affermato dal ministro del Lavoro e degli Affari sociali tedesco, Hubertus Heil, secondo cui allo stesso tempo i lavoratori devono svolgere la propria attività “da casa quando possibile”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), a fronte della diffusione della variante Omicron del coronavirus, ora è di nuovo importante ridurre i contatti sociali e quindi dare “un contributo per la società” contro la pandemia. Nella situazione attuale, per Heil il lavoro da remoto non è solo una questione di responsabilità personale, ma anche di solidarietà sociale e di “ragionevolezza economica”. L'obiettivo è far sì che economia e mercato del lavoro possano “superare bene l'inverno”. Tuttavia, ha evidenziato il ministro del Lavoro e degli Affari sociali tedesco, “è anche chiaro che nel lungo periodo aiuteranno soltanto le vaccinazioni” contro il Covid-.19. (Geb)