Kazakhstan: presidente Tokayev annuncia ripristino ordine costituzionale in tutto il Paese

- L'ordine costituzionale è stato ristabilito in tutte le regioni del Kazakhstan, ma è necessario proseguire le operazioni di antiterrorismo fino alla completa distruzione dei militanti. Lo ha affermato questa mattina il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev durante una riunione del quartier generale del dipartimento antiterrorismo. Si prevede che il capo di Stato kazako oggi si rivolgerà al popolo per la terza volta dall'inizio delle proteste alle 15:00 ora locale (le 10:00 in Italia). "Le autorità locali hanno il controllo della situazione, ma i terroristi continuano ad adoperare armi danneggiando i beni dei cittadini", ha aggiunto Tokayev. Precedentemente il ministero dell'Interno kazako aveva annunciato l'arresto di più di tremila persone nel corso di operazioni speciali nel Paese, mentre 26 criminali sono stati eliminati e altri 18 sono rimasti feriti. (segue) (Res)