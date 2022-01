Spagna: Engas propone la vendita della piattaforma gas Castor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Transizione ecologica spagnolo é in attesa della sentenza della Corte suprema per procedere allo smantellamento della piattaforma di gas naturale Castor, in applicazione di un decreto del governo del 2019. Escal, una società di cui Acs detiene una quota del 66,7 per cento, ha presentato un ricorso contro le decisione dell'esecutivo. In attesa della sentenza, il gestore del sistema del gas spagnolo Engas avrebbe proposto al ministero della Transizione ecologica la vendita separata della struttura della piattaforma offshore per risparmiare parte del costo del processo, che è stimato in circa 200 milioni di euro e che sarà pagato dagli utenti nelle loro bollette del gas. Secondo fonti consultate dal quotidiano "Cinco Dias", ci sarebbero aziende coinvolte in attività offshore (esplorazione, produzione o stoccaggio) disposte a comprare un impianto che, secondo l'opinione degli ingegneri, "è tecnologicamente molto buono". Da parte sua, Escal è pronta a continuare a lottare per evitare che Castor venga smantellata, soprattutto dopo che alcuni suoi principali dirigenti ed ed dirigenti sono stati assolti dalle accuse di disastro ambientale.(Spm)