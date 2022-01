Germania: ministro Finanze Lindner, necessarie restrizioni misurate contro Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono necessarie “restrizioni misurate” per contenere la pandemia di Covid-19 in Germania. È quanto dichiarato dal ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, alla vigilia della videconferenza che il governo federale e i Laender terranno oggi per valutare la situazione del Covid-19 e, molto probabilmente, concordare ulteriori nonché più severe misure anticontagio. Al riguardo, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Lindner, presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp), ha evidenziato che non devono più esserci chiusure generalizzate, per esempio di scuole e aziende. Allo stesso tempo, il ministro delle Finanze tedesco ha rivolto un appello “alla cautela e all'attenzione”, al fine di evitare che il sistema sanitario della Germania venga sovraccaricato a causa del “drastico aumento dei contagi” da Covid-19. (Geb)