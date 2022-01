Sardegna: Ollolai potrebbe candidarsi a Capitale italiana della Cultura 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ollalai, piccolo comune del Nuorese che conta poco più di 1.200 abitanti, intende candidarsi a Capitale Italiana della Cultura per il 2025. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Columbu. A giorni il Comune di Ollolai costituirà il comitato promotore con il coinvolgimento di personalità locali e globali, al fine di trovarsi pronto a rispondere al bando che verrà pubblicato dal ministero competente la prossima primavera. "Ollolai, piccola comunità resiliente caratterizzata da un forte senso di identità ed interazione con la natura – si legge in una nota stampa del Comune - rappresenta la matrice culturale che consentirà di prendere coscienza della forza del modello già esistente all'interno di queste piccole comunità. Resistenti e predisposte ai continui cambiamenti e adattamenti della società". L'obiettivo è quello di partecipare alla designazione della Capitale Italiana della Cultura 2025 con un tema preciso e con un programma culturale che coinvolgerà le piccole comunità del mondo che resistono a quello che sembrava inevitabile sino a poco tempo fa: l'inurbamento incontrollato e distruttivo. Il tutto per promuovere un modello culturale resiliente. (segue) (Rsc)