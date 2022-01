Sardegna: Ollolai potrebbe candidarsi a Capitale italiana della Cultura 2025 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità di Ollolai è la storica Capitale della Barbagia, insediata in uno dei cinque territori mondiali definiti "blue zone" per la longevità della popolazione, in un compendio di boschi e fonti, tra i principali polmoni verdi d'Europa, con un allevamento certificato al 100 per cento al benessere degli animali, sede dell'associazione dei gruppi di canto a Tenore e della Federazione della lotta tradizionale sarda S'Istrumpa, espressioni culturali riconducibili al Pastoralismo, riconosciuto dall'Unesco tra i capolavori dell'umanità e comunità che valorizza la propria identità ed allo stesso tempo, anche con visionari progetti di rigenerazione urbana e ri-popolamento, non teme il confronto ed i cambiamenti. (Rsc)