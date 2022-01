Germania: Covid, vaccinato il 94 per cento del personale delle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 94 per cento del personale delle Forze armate della Germania (Bundeswehr) è stato vaccinato contro il Covid-19. È quanto comunicato dal ministero della Difesa tedesco, che ha evidenziato come tale risultato sia stato raggiunto nelle sei settimane dal 24 novembre scorso, quando il dicastero ha introdotto la vaccinazione obbligatoria contro il coronavirus per le truppe. Secondo quanto riferisce il sito web “Augengeradeaus.net”, la ministra della Difesa tedesca Christine Lambrecht ha dichiarato: “La buona quota di vaccinazione tra i nostri militari è segno di grande disciplina all'interno delle truppe, ma anche di solidarietà verso tutta la nostra società” (Geb)