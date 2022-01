Mauritania: fonti stampa, inviato Onu per Sahara occidentale questo mese in visita nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato personale del segretario generale delle Nazioni Unite per il Sahara occidentale, Staffan de Mistura, si recherà in Mauritania durante il mese in corso nell'ambito di un tour nell'Africa nordoccidentale. Lo riferisce il portale informativo “Rim Today”, secondo il quale de Mistura si recherà in Marocco, Algeria e Mauritania con l’obiettivo di tenere alcune consultazioni volte all’avvio di un nuovo ciclo di negoziati per trovare una soluzione politica al conflitto nel Sahara occidentale.(Res)