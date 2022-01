Kazakhstan: in fiamme edificio emittente radiotelevisiva "Mir 24" ad Almaty

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'edificio dell'emittente radiotelevisiva internazionale "Mir 24" ad Almaty, in Kazakhstan, è in fiamme, come riportato poco fa dallo stesso canale radiotelevisivo. Nella serata di ieri, il ministero dell'Interno kazakho ha annunciato che tutti gli edifici degli organi statali ad Almaty sono sotto il controllo delle forze dell'ordine. Poco fa il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha affermato che l'ordine costituzionale è stato ristabilito in tutte le regioni del Kazakhstan, ma è necessario proseguire le operazioni di antiterrorismo fino alla "completa distruzione" dei militanti. (Res)