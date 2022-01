Algeria-Mali: Presidente Tebboune riceve ministro Esteri Diop

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha ricevuto ieri il ministro degli Affari esteri del Mali, Abdoulaye Diop. Lo hanno riferito i media algerini, secondo i quali il ministro Diop ha consegnato a Tebboune un messaggio del presidente ad interim Assimi Goita. Durante l’incontro, le due parti hanno discusso delle soluzioni per superare l’attuale crisi in Mali. Da parte sua, Tebboune ha assicurato il costante sostegno offerto dall’Algeria per il ripristino della sicurezza e della pace.(Ala)