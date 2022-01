Germania: Covid, ministro Salute Lauterbach chiede maggiori restrizioni per gastronomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, ha chiesto maggiori restrizioni anticontagio per la gastronomia al fine di contrastare la diffusione del Covid-19 in Germania, in particolare a causa della variante Omicron del virus. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, Lauterbach ha affermato che ai ristoranti dovrebbero poter accedere esclusivamente “quanti sono stati vaccinati due volte e hanno effettuato un test” per il coronavirus, nelle 24 ore precedenti e con esito negativo. In questo modo, ha proseguito l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), potranno entrare in un ristorante “soltanto coloro che hanno ricevuto il booster” del vaccino contro il Covid-19. Lauterbach presenterà questa proposta alla videoconferenza che il governo federale e i Laender terranno oggi per valutare la situazione del Covid-19 in Germania e, molto probabilmente, concordare ulteriori nonché più severe misure anticontagio. Il ministro della Salute tedesco ha, inoltre, dichiarato: “La gastronomia è un settore problematico, spesso si sta seduti per ore senza maschera e ci si infetta a vicenda, come vediamo con l'Omicron”. Pertanto, ha infine sottolineato Lauterbach, “è necessaria una protezione migliore”, ossia accesso ai ristoranti soltanto per vaccinati e testati contro il coronavirus. (Geb)