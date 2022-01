Ucraina: da Usa, Francia, Italia e Regno Unito impegno per "scoraggiare ulteriori aggressioni russe"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice segretaria di Stato Usa Wendy Sherman ha parlato oggi con il segretario generale francese del ministero degli Esteri francese, Francois Delattre, con il direttore politico della diplomazia tedesca Tjorven Bellmann, con il segretario generale della Farnesina, Ettore Sequi e con il ministro di Stato britannico per il Medio Oriente, il Nord Africa e il Nord America James Cleverly. Secondo quanto riferito in un comunicato dal Dipartimento di Stato Usa, tutte le parti "si sono impegnate a continuare lo stretto coordinamento Usa-Europa per scoraggiare ulteriori aggressioni russe contro l'Ucraina e hanno riaffermato il loro impegno a imporre enormi conseguenze e gravi costi alla Russia per azioni destabilizzanti". (Nys)