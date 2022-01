Myanmar: il premier della Cambogia Hun Sen a Naypyidaw per colloqui con la giunta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 5 gennaio Hun Sen ha affermato di non aver posto alcuna condizione per i colloqui in programma a Naypyidaw, e si è detto pronto a prorogare la visita oltre i due giorni iniziali nel caso se ne presenti l'occasione; il primo ministro ha aggiunto che le discussioni con il governo militare birmano si atterranno ai cinque punti del piano concordato dall'Asean ad aprile dello scorso anno per affrontare la crisi politica nel Paese: tali punti includono la fine delle violenze nel Myanmar e l'avvio del dialogo "tra tutte le parti". Hun Sen non ha fatto menzione di possibili incontri con la consigliera di Stato deposta Suu Kyi, agli arresti domiciliari e recentemente condannata a due anni di reclusione per sedizione. (segue) (Inn)