Myanmar: il premier della Cambogia Hun Sen a Naypyidaw per colloqui con la giunta (3)

- Myanmar presenta "tutti gli ingredienti per una guerra civile". E' l'allarme lanciato da Prak Sokhonn, ministro degli Esteri della Cambogia, che regge la presidenza di turno dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). L'allarme ha preceduto la visita a Myanmar da parte del primo ministro cambogiano Hun Sen. "La crisi politica e di sicurezza nel Myanmar si sta aggravando, ed ha portato ad una crisi economica, sanitaria e umanitaria", ha detto Prak Sokhonn, intervenuto il 5 gennaio a un seminario organizzato a Singapore dal think tank Iseas-Yusof Ishak Institute. "Riteniamo che sul tavolo ci siano ora tutti gli ingredienti per una guerra civile". Il ministro ha sottolineato che a Myanmar ci sono "due governi (quello militare e quello istituito dalle forze di opposizione democratica), diversi gruppi armati, persone che conducono quello che definiscono un movimento di disobbedienza civile e uno stato di guerriglia in diverse aree del Paese". Prak Sokhonn ha negato che la visita di Hun Sen a Myanmar possa costituire una legittimazione politica della giunta, ed ha spiegato che l'unico interesse di Phnom Penh è di agevolare l'attuazione della roadmap concordata dall'Asean per tentare di superare la crisi in atto in quel Paese. (segue) (Inn)