Corea del Nord: Pyongyang annuncia assenza da Olimpiadi di Pechino, accusa gli Stati Uniti

- La Corea del Nord ha annunciato oggi, 7 gennaio, che i suoi atleti non prenderanno parte alle Olimpiadi invernali di Pechino in programma il mese prossimo. Pyongyang ha motivato l'assenza menzionando il quadro ancora preoccupante della crisi pandemica globale, ma ha anche puntato l'indice contro gli Stati Uniti, responsabili a suo dire di voler impedire "il successo dell'apertura dei Giochi invernali" tramite la loro iniziativa di boicottaggio diplomatico dell'evento. La Corea del Nord aveva disertato anche le Olimpiadi estive tenutesi a Tokyo lo scorso anno. La decisione di Pyongyang di non prendere parte ai Giochi di Pechino è stata riferita alle autorità cinesi tramite una lettera ufficiale del Comitato olimpico e del ministero dello Sport nordcoreani, secondo quanto riferito dai media ufficiali di quel Paese. (segue) (Git)