Usa-Giappone: ministeriale "2+2", preoccupazione per la condotta della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri di Esteri e Difesa di Stati Uniti e Giappone hanno tenuto un incontro in videoconferenza oggi, 7 gennaio (ora di Tokyo), per fare il punto del quadro strategico nell'area dell'Indo-Pacifico e della cooperazione tra i due Paesi sul fronte della sicurezza. Durante l'incontro, cui hanno preso parte il Segretario di Stato Usa Antony Blinke e quello della Difesa, Lloyd Austin, e gli omologhi giapponesi Yashimasa Hayashi e Nobuo Kishi, è stata espressa preoccupazione per i tentativi della Cina di "minare l'ordine internazionale basato sulle regole" e per le sfide poste dalla condotta di Pechino nella macroregione asiatica e a livello globale. In un comunicato congiunto diffuso a margine dell'incontro, i ministri di Stati Uniti e Giappone tornano a sottolineare "l'importanza della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan", e condannano qualunque forma di azione unilaterale tesa a minare la sovranità giapponese sulle isole Senkaku (Diaoyu per la Cina): l'atollo del Mar Cinese Orientale controllato dal Giappone ma rivendicato da Pechino. I ministri sono tornati inoltre ad esprimere apprensione per lo stato dei diritti umani nella regione autonoma cinese dello Xinjiang e ad Hong Kong. (segue) (Git)