Usa-Giappone: ministeriale "2+2", preoccupazione per la condotta della Cina (2)

- Hayashi ha dichiarato durante l'incontro che il Giappone è "pienamente impegnato" a rafforzare l'asse strategico con gli Usa per la realizzazione di un "Indo-Pacifico libero e aperto", ed ha definito "più importante che mai" che Giappone e Stati Uniti "restino uniti ed esprimano leadership" nella regione. Blinken ha riaffermato la centralità dell'alleanza tra Stati Uniti e Giappone come pietra miliare della pace e della sicurezza nell'Asia-Pacifico, ed ha sollecitato a rafforzare gli strumenti esistenti e a "concepirne di nuovi" per far fronte alle sfide emergenti, inclusa quella dei programmi balistico e nucleare della Corea del Nord. Blinken ha annunciato che Stati Uniti e Giappone intendono lanciare un nuovo accordo in materia di ricerca e sviluppo per agevolare la cooperazione tra scienziati e ingegneri nel campo della difesa, cominciando dal contrasto alle armi ipersoniche e allo sviluppo di capacità spaziali avanzate. (Git)