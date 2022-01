Usa: newyorkese accusato di spionaggio per conto dell'Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha accusato un uomo residente a New York di spionaggio per conto del governo dell'Egitto. Lo riferiscono i media statunitensi, che riportano i contenuti di documenti investigativi divulgati ieri, 6 gennaio. Secondo l'Fbi, l'uomo ha agito come spia "ricercando e ottenendo informazioni in merito agli oppositori politici" del presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi. La presunta spia sarebbe un uomo 39enne, tale Pierre Girgis, che è stato incriminato per i reati di cospirazione e per aver agito nella veste di agente di un governo straniero senza informarne le autorità statunitensi. I documenti consultati dalla stampa Usa suggeriscono che Girgis abbia tentato di "ottenere surrettiziamente informazioni riservate" in merito a cittadini egiziani espatriati negli Usa, e di accedere ad una sessione di addestramento riservata a funzionari governativi egiziani a Manhattan "sotto la direzione di diversi dipendenti del governo egiziano". Uno tra gli intermediari di Girgis gli avrebbe inviato un messaggio in codice nel 2018, elogiandolo per essere divenuto una "fonte importante di informazioni" per il governo del Cairo. La presunta spia si sarebbe consegnata volontariamente alle autorità Usa nella giornata di ieri, 6 gennaio. (Nys)