Ucraina: Borrell, Ue è partner più affidabile per il Paese

- L'Unione europea è il partner più affidabile dell'Ucraina. Lo ha riaffermato, nel suo viaggio in Ucraina dal 4 gennaio ad oggi, l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. Il Servizio europeo per l'azione esterna ha spiegato che, durante la visita, Borrell ha riaffermato che l'Unione europea rimane il partner più affidabile dell'Ucraina in questo momento critico e ha riconfermato il continuo sostegno dell'Ue alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina alla luce del potenziamento militare russo lungo il confine con l'Ucraina. La visita alla linea di contatto, insieme al ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, ha offerto all'Alto rappresentante "l'opportunità di toccare con mano le drammatiche conseguenze del conflitto e il suo impatto sulla vita delle persone negli ultimi otto anni", ha spiegato il Seae. In questo contesto, Borrell ha elogiato il lavoro delle organizzazioni internazionali, delle Ong e del governo ucraino che operano sul campo. Borrell ha ricordato che qualsiasi ulteriore aggressione militare contro l'Ucraina avrà enormi conseguenze e gravi costi per la Russia e ha evidenziato il coordinamento dell'Ue con gli Stati Uniti, la Nato e altri partner che la pensano allo stesso modo. Ha sottolineato la necessità per la Russia di allentare immediatamente le tensioni e di attuare pienamente gli accordi di Minsk. Ha inoltre espresso un chiaro sostegno agli sforzi per la risoluzione dei conflitti e al lavoro del Gruppo di contatto trilaterale e al formato Normandia. Borrell ha confermato che non c'è sicurezza in Europa senza la sicurezza dell'Ucraina e qualsiasi discussione sulla sicurezza europea e ucraina deve includere l'Unione Europea e l'Ucraina. Ha aggiunto che tali discussioni dovrebbero basarsi e rafforzare gli impegni e gli obblighi dell'Osce e dell'Onu. (segue) (Beb)