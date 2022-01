Energia: Bernini (FI), nucleare e gas imprescindibili per transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- “Escludere il nucleare di ultima generazione dalla strategia comunitaria significherebbe non centrare gli obiettivi ambiziosi che l’Europa si è data, e lo stesso ragionamento vale per il gas naturale, una fonte indispensabile per supportare la decarbonizzazione dell’economia. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Per questo Forza Italia ha sposato in pieno la linea pragmatica della Commissione Ue. Il niet ideologico della sinistra italiana, invece, sembra non tenere conto del fatto che le rinnovabili da sole non saranno sufficienti a garantire un’adeguata transizione energetica”, conclude.(Com)