Rifiuti: Ama, anche oggi prosegue piano pulizia Roma, raccolta massiva di carta

- "È proseguito senza sosta anche nella giornata di oggi, festa dell'Epifania, il piano di pulizia organizzato per tutto il periodo delle festività di fine e inizio anno da Ama d'intesa con Roma Capitale". Lo comunica in una nota Ama. "Nelle ultime 24 ore, le operazioni di igiene urbana svolte dall'azienda si sono concentrate, in particolare, sulla raccolta massiva di imballaggi in carta e cartone e, approfittando del minor traffico veicolare generale in città, anche su giri supplementari di spazzamento mirato in diversi quadranti cittadini: sono stati svuotati oltre 2.500 cassonetti per la raccolta differenziata di carta e cartone (in una delle foto allegate, un cassonetto nuovo per questa frazione) e circa 90 spazzatrici hanno eseguito percorsi mirati di pulizia con equipaggi dedicati partiti da varie sedi operative dei municipi - si legge nella nota di Ama -. Le attività di igiene urbana si stanno svolgendo regolarmente in tutta la città. La raccolta di imballaggi in carta e cartone ha registrato nei giorni scorsi e registra tuttora una fisiologica sovrapproduzione, tipica del periodo delle festività ma particolarmente cospicua probabilmente anche a seguito del consolidamento e diffusione degli acquisti on-line (connessi alle misure di distanziamento per il Covid-19 e non solo)". (segue) (Com)