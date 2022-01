Svezia: premier Andersson, tutti gli Stati hanno diritto a scelte indipendenti su politica di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regime di sicurezza europeo non è negoziabile. In Svezia, "siamo noi stessi a decidere la nostra politica estera e di sicurezza e con chi scegliamo di collaborare". Lo afferma la premier svedese Magdalena Andersson in una dichiarazione dopo una conversazione telefonica intrattenuta con il presidente finlandese, Sauli Niinisto. "Alla luce degli sviluppi in Ucraina e nei dintorni e del deterioramento della situazione della sicurezza nelle nostre immediate vicinanze, ho appena parlato con il presidente finlandese (Sauli) Niinisto e terrò colloqui con il segretario generale della Nato (Jens) Stoltenberg". "Il governo è anche in dialogo con l'amministrazione statunitense. Il diritto internazionale deve essere rispettato e rispettato. Ciò include il diritto di ogni Stato di fare le proprie scelte di politica di sicurezza in modo indipendente", ha proseguito. (Sts)