Portogallo: Covid, lavoro a distanza obbligatorio fino al 14 gennaio

- Il lavoro a distanza in Portogallo continuerà ad essere obbligatorio, se le funzioni esercitate lo permettono, fino al 14 gennaio ed a partire da quella data sarà solo "raccomandato". Come riferisce il quotidiano "Jornal Economico" lo ha deciso il Consiglio dei ministri portoghese per tentare di frenare la diffusione dei contagi dovuto alla maggiore mobilità ed occasioni di incontro sociale delle festività. Il primo ministro, Antonio Costa, ha spiegato che la variante Omicron del coronavirus si è dimostrata meno aggressiva rispetto ad altre e che l'alta percentuale di cittadini con la vaccinazione completa offre una "maggiore protezione". (Spm)