Usa: Covid, 6 ex collaboratori invitano Biden a cambiare strategia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei ex collaboratori del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, hanno invitato oggi l'amministrazione a cambiare strategia nel contenimento della pandemia di Covid-19, concentrandosi sull'adattamento alla "nuova normalità" a tempo indefinito piuttosto che sul tentativo di debellare il virus. Lo scrive il "New York Times" citando tre articoli di opinioni pubblicati oggi sulla rivista "Journal of the American Medical Association" e firmati da sei esperti che hanno collaborato con il team di transizione di Biden, sciolto al momento dell'insediamento della nuova amministrazione. Gli esperti, afferma il "New York Times", hanno continuato a confrontarsi regolarmente su Zoom, esprimendo spesso "frustrazione" per la risposta dell'amministrazione Biden all'emergenza sanitaria. Tra costoro figurano Luciana Borio, già dirigente dell'Agenzia del farmaco e dell'alimentazione (Fda), e l'oncologo Ezekiel Emanuel, già consigliere dell'ex presidente Barack Obama. (segue) (Nys)