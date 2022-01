Francia: indagati partiti MoDem e Udf per impieghi fittizi a Parlamento europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia i partiti centristi del Movimento democratico (MoDem) e dell'Unione per la democrazia francese (Udf) sono indagati per "complicità e occultamento di sottrazione di fondi pubblici" nell'ambito di un'inchiesta sugli impieghi fittizi per gli assistenti al Parlamento europeo. Lo riferiscono i media francesi citando fonti vicine al dossier. Le indagini riguardano i collaboratori stipendiati con fondi europei per compiti da assistente parlamentare e impiegati a tempo pieno o part time dal partito. L'Udf, ormai inglobato nel MoDem, ha mantenuto un'esistenza legale. L'avvocato dei due partiti non ha rilasciato commenti. Quindici persone, tra cui il presidente del MoDem François Bayrou e l'ex eurodeputata Sylvie Goulard risultavano già indagate in questa inchiesta aperta nel 2017.(Frp)