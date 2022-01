Difesa: collisione nell'Atlantico tra sottomarino russo e sonar di fregata britannica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sottomarino russo si è scontrato con il sonar di una nave da guerra britannica durante una "azione di inseguimento" nel Nord Atlantico, costringendo l'unità della Royal Navy (Marina militare del Regno Unito) ad interrompere la sua missione. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico "The Times", sono state divulgate delle immagini in cui si vede l'equipaggio a bordo della fregata Hms Northumberland suonare l'allarme dopo la collisione. Secondo la testata, è la prima volta che un simile incidente viene documentato e reso pubblico. Il sonar a schiera trainato utilizza centinaia di microfoni collegati a un cavo, trascinati dietro un sottomarino o, in questo caso particolare, ad una fregata. Nel filmato si mostra il momento in cui l'equipaggio della nave britannica individua quello che dovrebbe essere un sottomarino russo che appare sopra la superficie dell'acqua, un evento estremamente raro. Il suo periscopio e un albero di comunicazione possono essere visti sopra il livello dell'acqua. (Rel)