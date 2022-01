Kazakhstan: governo Armenia dà via libera a invio forze di pace Csto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Armenia ha reso noto di avere dato il suo via libera alla partecipazione di unità militari del Paese alla missione di mantenimento della pace dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) in Kazakhstan. "Per consentire all'unità delle forze armate armene inclusa nel contingente di mantenimento della pace dei paesi della Csto di partecipare alle attività di mantenimento della pace nella Repubblica del Kazakistan come parte delle forze di mantenimento della pace dell'Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva", ha affermato il governo in una nota. Il ministero della Difesa armeno è stato incaricato di garantire l'invio dell'unità in Kazakistan. Intanto oggi le prime unità dell'esercito russo delle forze di pace dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) sono arrivate in Kazakhstan. Sono state inviate nel Paese divisioni della 45ma brigata e le formazioni Ivanovo e Ulyanovsk delle forze speciali aviotrasportate. Le forze di pace collettive della Csto sono state inviate in Kazakhstan per un periodo limitato ed oltre all'esercito russo includono raggruppamenti militari delle forze armate di altri quattro Paesi, ovvero Bielorussia, Armenia, Kirghizistan e Tagikistan. (Rum)