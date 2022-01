Iran-Corea del Sud: Teheran chiede a Seul di liberare i suoi fondi congelati il prima possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice ministro degli Esteri e capo negoziatore dell’Iran ai colloqui sul nucleare di Vienna, Ali Bagheri Kani, ha esortato la Corea del Sud a liberare i fondi iraniani congelati a causa delle sanzioni statunitensi “il prima possibile”. Lo rende noto l’agenzia di stampa ufficiale iraniana “Irna”, facendo riferimento alle dichiarazioni di Bagheri in occasione dell’incontro avvenuto a Vienna con il viceministro degli Esteri sudcoreano Choi Jong-kun. "Qualunque sia l'esito dei colloqui di Vienna, il governo sudcoreano ha il dovere di liberare i fondi congelati dell'Iran e le sanzioni unilaterali statunitensi non possono giustificare il mancato pagamento di questi debiti", ha affermato Bagheri, chiedendo alla controparte coreana di non aspettare la fine dei negoziati. A gennaio del 2021, Teheran ha accusato Seul di tenere "in ostaggio" 7 miliardi di dollari appartenenti all'Iran, chiedendo ripetutamente alla parte coreana di liberarli. In una dichiarazione dello scorso 4 gennaio, il ministero degli Esteri sudcoreano ha affermato che era a Vienna per "risolvere il problema dei beni iraniani congelati in Corea a margine dei negoziati, durante alcune consultazioni con la controparte iraniana".(Res)