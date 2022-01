Turismo: Fd'I, bene proposta assessore Roma per assemblea capitolina su emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Apprezziamo la proposta dell'assessore Onorato per la convocazione di un consiglio comunale straordinario sulla crisi del settore turismo a causa dell'emergenza Covid. Per questo raccoglieremo le firme per una richiesta di convocazione dell'Assemblea capitolina sul tema". Lo dichiarano in una nota il consigliere comunale e presidente della commissione trasparenza Andrea De Priamo (Fd'I), e il capogruppo di Fratelli d'italia Giovanni Quarzo assieme ai consiglieri Francesca Barbato, Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini e Federico Rocca. I consiglieri di Fd'I aggiungono che "chiederemo che alla seduta vengano invitati esponenti del governo Nazionale e della giunta regionale, per trovare soluzioni urgenti e condivise da tutti gli attori istituzionali. Come Fratelli d'Italia avevamo già richiesto interventi urgenti e un tavolo di confronto con tutti gli organi istituzionali coinvolti. Per questo avvieremo immediatamente la raccolta delle firme tra i consiglieri comunali di Roma. Auspichiamo che anche le altre forze politiche facciano lo stesso e la presidente Celli calendarizzi al più presto la seduta. Servono condivisione degli sforzi, responsabilità e unità di intenti per uscire dalla crisi", concludono i consiglieri di Fd'I. (Com)