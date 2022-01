Milano: Atm, positivi al Covid 510 dipendenti, 130 in quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione assenti a causa del Covid tra i dipendenti Atm vede ad oggi 510 dipendenti positivi, 130 in quarantena. Lo fa sapere l’azienda milanese attraverso una nota, specificando che per domani è previsto un incontro per fare il punto sulla situazione in azienda e per valutare ricadute sul servizio dal 10 gennaio, giorno di ripresa dell’orario normale, dopo questi giorni di orario festivo (fino a domenica 9 gennaio) ed eventuali rimodulazioni del servizio. “Visti i numeri delle persone assenti per Covid aggiornati a oggi, è possibile che Atm debba applicare inevitabilmente una riduzione del numero di corse giornaliere” spiega Atm. (Com)