Covid: registrati oggi nel Regno Unito 179.756 nuovi casi

- Sono stati registrati nel Regno Unito 179.756 casi di Covid-19 e 231 decessi legati al virus, secondo le ultime cifre giornaliere. Come rivelano i dati, le cifre sembrano essere in calo rispetto ai 194.747 casi e 334 decessi registrati ieri. Nel frattempo, 247.478 terze dosi del vaccino sono state somministrate nella giornata di ieri, portando il totale dei vaccinati con il richiamo a 34.834.288, corrispondente al 60,6 per cento della popolazione dai 12 anni in su. (Rel)