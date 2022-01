Libia: Al Mahjoub, governo di Dabaiba ha sospeso stipendi forze armate da quattro mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo di unità nazionale della Libia (Gun) guidato dal premier Abdulhamid Dabaiba ha sospeso gli stipendi delle forze armate da quattro mesi. Lo ha dichiarato il generale Khaled al Mahjoub, uno dei portavoce dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) comandato da Khalifa Haftar, sulla sua pagina Facebook ufficiale. “Circa mezzo milione di libici beneficiano di questi stipendi, tra i militari e le loro famiglie”, ha proseguito il generale, accusando Dabaiba di “frode e corruzione”. “Il governo di Dabaiba ha speso più di 90 miliardi di dinari in questi mesi, di cui 20 miliardi per favorire la corruzione e non per lo sviluppo del Paese”, ha affermato Al Mahjoub, sottolineando come la famiglia del premier stia ora controllando tutte le ricchezze del Paese.(Lit)