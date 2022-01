Libano: presidente Aoun firma decreto per sessione straordinaria del parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Libano Michel Aoun ha firmato un decreto per l’apertura di una sessione straordinaria del parlamento dal 10 gennaio al 21 marzo. Lo ha annunciato la presidenza su Twitter, senza alcun riferimento sugli argomenti trattati durante la sessione. L'articolo 33 della Costituzione attribuisce al presidente della Repubblica, in accordo con il capo del governo, la facoltà di convocare il parlamento in sessione straordinaria determinando la data di apertura e chiusura delle sessioni, così come la loro agenda. Ieri, il primo ministro Najib Miqati aveva dichiarato, al termine di un incontro “fruttuoso” con il presidente Aoun, il raggiungimento di un accordo per la convocazione di una sessione parlamentare e il Consiglio dei ministri per discutere del progetto di legge per il bilancio dello Stato 2022. Il governo libanese non si riunisce dallo scorso 12 ottobre in seguito ad alcuni dissidi relativi al giudice Tarek Bitar, incaricato delle indagini sulla doppia esplosione al porto di Beirut del 4 agosto 2020.(Lib)