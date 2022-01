Ucraina: Borrell, Ue è partner più affidabile per il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi a Kiev, Borrell ha incontrato il primo ministro Denys Shmyhal per discutere dell'attuale situazione della sicurezza e delle relazioni Ue-Ucraina. Ha sottolineato l'importanza di riforme globali come mezzo per rafforzare la resilienza dell'Ucraina, nel quadro dell'accordo di associazione Ue-Ucraina, e ha ricordato il sostegno politico, finanziario ed economico, oltre 17 miliardi di euro, fornito all'Ucraina dall'inizio del conflitto in 2014. Il Seae ha ricordato infine che la visita si svolge in un momento critico in vista del Consiglio informale del Consiglio degli Affari esteri della prossima settimana e di un Consiglio informale con i ministri della Difesa, nonché dell'inizio delle discussioni tra Russia, Stati Uniti e Nato. (Beb)