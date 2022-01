Serbia: ministero Esteri ad ambasciatore australiano, "atteggiamento inappropriato" da Canberra su caso Djokovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri serbo ha presentato una dichiarazione all'ambasciatore australiano in Serbia Daniel Emery "sull'atteggiamento inappropriato" delle autorità australiane nei confronti del tennista Novak Djokovic. "Oggi, il ministero degli Esteri serbo ha presentato una dichiarazione all'ambasciatore australiano in Serbia Daniel Emery per il comportamento inappropriato nei confronti del miglior tennista del mondo e del cittadino serbo, Novak Djokovic", ha affermato il ministero in una nota aggiungendo che la Serbia si aspetta dall'ambasciatore il suo "impegno personale" in modo che Djokovic abbia l'opportunità di aspettare una decisione del tribunale sul suo soggiorno in Australia "nelle condizioni di alloggio appropriate per l'atleta del suo livello". Djokovic è arrivato in Australia per partecipare all'Australian Open, torneo tennistico in programma il 17 gennaio a Melbourne, ma è stato trattenuto dalle autorità locali e trasferito in un albergo per restare in isolamento, in quanto non vaccinato contro il Covid-19. (segue) (Seb)