Serbia: ministero Esteri ad ambasciatore australiano, "atteggiamento inappropriato" da Canberra su caso Djokovic (2)

- La premier serba, Ana Brnabic, in una intervista all'emittente britannica "Sky News", ha detto che Dokovic sarebbe stato vittima di una "persecuzione politica" dopo che l'Australia ha annullato la sua domanda di visto. "Ciò che conta per me come primo ministro e per tutta la Serbia è che questo (problema) venga risolto il prima possibile e che Novak non sia trattenuto in questo hotel o ostello in cui si trova ora, ma fino a che non viene presa la decisione finale, resti sì in isolamento nel pieno rispetto di tutte le norme australiane sull'immigrazione e le norme sanitarie, ma che gli sia permesso di soggiornare in un luogo di residenza in una casa che ha affittato dove gli sarà permesso anche di allenarsi, quindi una casa con un campo da tennis", ha dichiarato Brnabic. Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha sottolineato da parte sua che "quello che non è giusto è questa persecuzione politica, a cui tutti stanno prendendo parte, anche il primo ministro australiano". (Seb)