Usa: disoccupazione, richieste di sussidio in lieve aumento nell'ultima settimana

- Sono aumentate di 7 mila unità nell'ultima settimana le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti, 207 mila in totale, restando comunque su livelli storicamente bassi. Lo indicano i dati comunicati oggi dal dipartimento del Lavoro. Nonostante il leggero incremento, le richieste sono rimaste sotto quota 220 mila, ovvero sotto la media antecedente la pandemia di Covid-19, a dimostrazione del buono stato di salute del mercato del lavoro Usa, sul quale non sembra ancora aver avuto effetti particolari la diffusione della variante Omicron del coronavirus. In totale, circa 1,8 milioni di statunitensi hanno beneficiato di forme di assistenza per i disoccupati nella settimana che si è conclusa il 25 dicembre. Nel Paese sono stati aperti 10,6 milioni di nuovi posti di lavoro nel mese di novembre, uno dei dati più alti registrati dall'inizio del secolo, mentre 4,5 milioni di lavoratori hanno lasciato il proprio impiego nello stesso mese, mostrandosi quindi fiduciosi nella possibilità di trovare un incarico migliore. Il tasso di disoccupazione è attualmente al 4,2 per cento. (Nys)