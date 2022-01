Usa: ambasciatore Satterfield nuovo inviato speciale per il Corno d'Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà David Satterfield, già ambasciatore in Turchia, il nuovo inviato speciale degli Stati Uniti per il Corno d'Africa. Lo ha ufficializzato oggi il segretario di Stato Antony Blinken in un comunicato. Satterfield assumerà l'incarico non appena l'attuale inviato, l'ambasciatore Jeffrey Feltman, concluderà il suo mandato. "Quando abbiamo chiesto all'ambasciatore Feltman di assumere questo incarico all'inizio del 2021, avevamo già stabilito che il mandato sarebbe durato meno di un anno. Tuttavia, l'attuale instabilità nella regione hanno richiesto un supplemento di attenzione da parte degli Stati Uniti. La pluridecennale esperienza diplomatica dell'ambasciatore Satterfield in alcuni dei teatri di conflitto più complessi al mondo sarà funzionale ai nostri continui sforzi per promuovere pace e prosperità nel Corno d'Africa e gli interessi degli Usa in questa regione strategica", ha dichiarato Blinken. Feltman continuerà a lavorare come consulente per non stesso segretario di Stato e per la sua assistente per gli Affari africani, Molly Phee. "Siamo fortunati a poter contare su questi due straordinari diplomatici a sostegno della diplomazia statunitense", ha concluso Blinken. (Nys)