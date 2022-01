Tlc: Orange cerca un successore dell'Ad Richard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per le telecomunicazioni francese Orange deve trovare un successore dell'attuale amministratore delegato Stephane Richard, che lascerà a fine gennaio dopo essere stato condannato nell'ambito del "caso Tapie". Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva "BfmTv", i due favoriti al momento sono il direttore finanziario Ramon Fernandeze e Chrystel Heidemann, vice-presidente esecutivo per Schneider in Europa. Il quotidiano "Libération" indica anche un altro dirigente: Frank Boulben, direttore delle vendite per il gruppo statunitense Verizon. Ma molti all'interno di Orange vogliono più tempo per decidere. "Neanche l'Eliseo è soddisfatto e chiede profili migliori", spiega una fonte citata da "BfmTv". Lo Stato francese è l'azionista di maggioranza di Orange con il 23 per cento del capitale. La data fissata al 31 gennaio potrebbe quindi essere rinviata.(Frp)