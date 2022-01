Kazakhstan: ministero Interno, chiunque si rifiuta di deporre le armi sarà eliminato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Degenera di ora in ora la situazione ad Almaty, la principale città del Kazakhstan, dove la polizia riferisce dell'uccisione di almeno 18 agenti, due dei quali ritrovati decapitati, e annuncia "l'eliminazione" di "decine" di manifestanti. Il centro cittadino è teatro di scene di guerriglia inedite a queste latitudini: le autorità hanno perso il controllo dell'aeroporto, dove passeggeri e aerei cargo sono stati sequestrati dai dimostranti; gruppi di "estremisti" – rende noto il portavoce della polizia locale Saltata Azirbek – hanno assaltato diversi edifici governativi; l'agenzia di stampa russa "Tass" pubblica un video che mostra un conflitto a fuoco tra forze di sicurezza e dimostranti nella piazza principale della città. Ancora, nelle ultime ore i media di Stato kazakhi riferiscono di uomini armati che hanno circondato i due maggiori ospedali di Almaty (il numero 1 e il numero 7), impedendovi l'accesso a pazienti e medici. I residenti della città sono stati inoltre informati di un'operazione di anti-terrorismo in corso in queste ore e sono stati invitati a restare al riparo, lontani dalle finestre.