Kazakhstan: ministero Interno, chiunque si rifiuta di deporre le armi sarà eliminato (4)

- Oggi il ministero degli Esteri ha diramato un lungo comunicato, nel quale sostiene che quella che il Paese sta fronteggiando è "un’aggressione armata" condotta da "gruppi terroristici addestrati all'estero". La diplomazia kazakha ha assicurato anche che terrà fede a tutti i suoi impegni internazionali in materia di tutela dei diritti umani durante lo stato d'emergenza, e si è detta "in costante contatto con i partner internazionali su tutte le questioni di attualità riguardanti la cooperazione bilaterale e multilaterale". "Inizialmente le dimostrazioni sono iniziate nella regione di Mangistau, i cui residenti hanno chiesto una riduzione del prezzo alla pompa del gas di petrolio liquefatto. In risposta, per ordine del capo dello Stato, il governo ha prontamente assunto misure per ridurre i prezzi e ha introdotto una moratoria sui rincari per i prodotti alimentari, per i carburanti e per altri beni socialmente importanti. Tutti coloro che sono stati arrestati nei primi giorni della protesta sono stati rilasciati", ricorda il comunicato. (segue) (Res)